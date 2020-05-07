Медики рассказали о влиянии мутации COVID-19 на разработку вакцины

https://static.news.ru/photo/d21d9db0-9054-11ea-8986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известные мутации коронавируса не могут оказать принципиального влияния на разрабатываемую сегодня вакцину. В случае значительных изменений Sars-CoV-2 в будущем препарат можно будет скорректировать.

Замглавы немецкого Института Роберта Коха Ларс Шааде пояснил, что не каждая мутация вируса приводит к изменениям уровня его опасности или иммунитета, делая вакцину неэффективной. Пока таких изменений коронавируса не выявлено.

Он также отметил, что механизмы корректировки вакцин уже наработаны с гриппом. Они применимы и для препарата против COVID-19, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные заявили, что за время пандемии выявлено 14 мутаций коронавируса. Одна из них упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека, что делает COVID-19 более опасным. Специалисты также добавили, что в случае сохранения ситуации с распространением инфекции в течение лета разрабатываемые против неё препараты могут оказаться бесполезными.