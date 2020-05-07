Медики рассказали о влиянии мутации COVID-19 на разработку вакцины

Известные мутации коронавируса не могут оказать принципиального влияния на разрабатываемую сегодня вакцину. В случае значительных изменений Sars-CoV-2 в будущем препарат можно будет скорректировать.
Замглавы немецкого Института Роберта Коха Ларс Шааде пояснил, что не каждая мутация вируса приводит к изменениям уровня его опасности или иммунитета, делая вакцину неэффективной. Пока таких изменений коронавируса не выявлено.
Он также отметил, что механизмы корректировки вакцин уже наработаны с гриппом. Они применимы и для препарата против COVID-19,
Как ранее писал NEWS.ru, учёные заявили, что за время пандемии выявлено 14 мутаций коронавируса. Одна из них упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека, что делает COVID-19 более опасным. Специалисты также добавили, что в случае сохранения ситуации с распространением инфекции в течение лета разрабатываемые против неё препараты могут оказаться бесполезными.
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