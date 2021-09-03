Медики раскрыли секрет спасения человека от смерти по любой причине

Врачи из США рассказали, у кого снижается риск смерти по любым причинам. Оказалось, что самыми здоровыми являются люди, которые делают минимум семь тысяч шагов в день. Результаты исследования опубликованы на JAMA Network Open.

Учёные с 1985 года вели наблюдение за 2110 женщинами и мужчинами в возрасте от 38 до 50 лет. Два года из этого периода — в 2005–2006 годах всех испытуемых просили надевать акселерометр на бедро каждый день в течение недели, чтобы измерить уровень физической активности.

Выяснилось, что объекты исследования делились на три группы: с низким уровнем физической активности, которые проходили менее семи тысяч шагов в день; со средним уровнем, делающих 7000–9999 шагов в день; с высоким уровнем — более 10 000 шагов в день.

Эксперимент закончился в 2018 году. Медики зарегистрировали все смерти, которые произошли за это время, и выяснили, что риск смерти от всех причин в группе участников с высоким и средним уровнем физической активности был значительно ниже в сравнении с участниками, чей уровень физической активности был низким.

Также исследователям удалось выяснить, что связи между количеством шагов в минуту и смертностью — нет.

Низкая физическая активность стала также причиной сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в большинстве случаев. Также выяснилось, что физическая активность непосредственно связана с высоким когнитивными способностями в пожилом возрасте.

Ранее учёными был обнаружен знак на коже, сигнализирующий о скором инсульте. Исследование указывает на связь экземы с повышенным риском сердечного приступа, мерцательной аритмии и инсульта.