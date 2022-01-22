Медики раскрыли пять симптомов приявления штамма «омикрон» у вакцинированых

В случае, если вакцинированный человек заразится штаммом «омикрон» коронавируса, у него могут наблюдаться пять специфических симптомов. Об этом в интервью The Conversation рассказал британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор. При этом он уточнил, что жалобы на классические симптомы заболевания от подобных пациентов поступают гораздо реже

По словам Спектора, пять симптомов, которые проявляются при заражении «омикроном» у привитых, это насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле. А вот лассические признаки заболевания — повышение температуры, кашель и потеря обоняния — проявляются на 50% реже, чем обычно.

Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, — отметил эпидемиолог.

Ранее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса в Европе.

В свою очередь, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет выходом из пандемии, потому что из-за быстрого распространения этого штамма возрастает вероятность возникновения более опасного варианта коронавируса. Чтобы этого не произошло, за полгода нужно привить 75–80% населения России.