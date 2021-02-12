Медики объяснили хроническую нехватку кислорода у умерших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f9ad5568-6dd1-11eb-a9d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские медики выяснили, почему в капиллярах пациентов, которые умирают от последствий коронавируса, находят следы хронической нехватки кислорода. Там нашли большое количество микротромбов, из-за которых мозг не получает его в необходимом количестве.

Для проведения исследования взяли образцы тканей пяти пожилых пациентов, скончавшихся в результате тяжёлой формы заболевания. У всех незадолго до гибели отмечалось помрачение сознания, проблемы с памятью, а также целый ряд других симптомов, указывавших на нарушение мозговой деятельности, передаёт РИА Новости со ссылкой на научный журнал JAMA Neurology.

В капиллярах всех скончавшихся нашли следы скопления мегакариоцитов — клеток крови, отвечающих за производство тромбоцитов, которые составляют основу тромбов.

Как отмечают учёные, у пациентов могут развиваться самые тяжёлые формы инфекции — коронавирус поражает не только клетки лёгких, но и другие ткани тела, а также клетки мозга.

Эта особенность коронавируса может объяснять, почему многие заболевшие теряют обоняние, испытывают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы. Кроме того, нарушается работа мозга, вызывая помрачение сознания, временное ухудшение памяти и умственных способностей.

Ранее NEWS.ru писал, что исцелившегося от коронавируса человека могут «накрыть» эмоциональная нестабильность, депрессия, бессонница и целый «букет» других психических расстройств. После выздоровления на это нередко жалуются пациенты. У 55% выздоровевших в течение нескольких месяцев появляется как минимум одно нарушение в психике.