Медики: Индия первой на планете выделила британский штамм коронавируса

https://static.news.ru/photo/f10aa63e-4d12-11eb-be3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Global Look Press

Индия первой на планете выделила британский штамм коронавируса, заявили в индийском Совете медицинских исследований, высшем органе, проводящем исследования в области здравоохранения в азиатской державе.

О новой мутации SARS-CoV-2 сообщили британские специалисты в середине декабря 2020 года. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Соединённого Королевства подтвердил, что этот штамм может распространяться быстрее и требует от людей ещё больших мер осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительной информации, угрожает быть на 70% заразнее обычного. Однако отсутствуют факты его опасности с точки зрения повышенной смертности или госпитализации, передаёт РИА Новости.

Согласно последним сообщениям индийского Минздрава, в стране выявили 29 человек, заразившихся британским штаммом коронавируса. Всего власти протестировали свыше 33 тысяч граждан, прибывших из Британии в Индию в период с 25 ноября по 23 декабря 2020 года, когда авиарейсы между двумя государствами были приостановлены.

Власти Лондона в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом с полуночи 16 декабря перевели столицу королевства на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой. Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств ограничили полёты в Британию или вовсе закрыли границы.

Краткосрочный запрет ввели Бельгия и Франция: бельгийские власти обязали отменить все рейсы из Британии на ближайшие сутки, а Париж перестанет принимать самолёты из Лондона на 48 часов. Также авиасообщение с Великобританией прекратили Германия и Швеция, Нидерланды перестали принимать британских туристов до 1 января. Похожие ограничения ввели власти других европейских стран — Италии, Швейцарии, Ирландии, Финляндии, Литвы, Латвии и Болгарии, писал NEWS.ru.