Медик счёл бесполезным мытьё продуктов из магазина для защиты от COVID-19

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Мытьё товаров из магазина, скорее всего, не защитит от COVID-19, считают медики, ссылаясь на данные о передаче нового коронавируса преимущественно воздушным путём и крайне редко — через поверхности. Недавние исследования показали, что инфекция недолго живёт на столе или продуктах.

Эксперт издания Mail On Sunday Барни Кэлмэн уверен, что COVID-19 также нельзя «подцепить» через дверные ручки, вилки или сиденья унитаза.

Весь «театр гигиены», вероятно, является пустой тратой времени. В худшем случае это создаст ложное чувство безопасности и отвлечёт людей от реальных рисков. Год назад, когда ударил COVID-19, появилась идея, что его подхватывают с поверхности. Инфицированный может кашлять или чихать, распылять заражённые вирусом капли на поверхности или руки и дотрагиваться до предметов, — отметил Кэлмэн.

Портал напомнил о необходимости проветривать помещения. Попав в воздух, вирус остаётся в подвешенном состоянии, буквально плавает, как дым. На улице или на сквозняке он быстро улетучится. Но в офисе, например, частицы COVID-19 накапливаются, заполняя пространство. Некоторые научные работы показывают, что эти «облака» перемещаются на 20 футов (6 метров) и более. Если в этом месте находятся другие люди, они вдыхают вирус и заражаются.

Как писал NEWS.ru, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сомневается в обоснованности прогнозов, согласно которым в России в середине апреля резко подскочит заболеваемость коронавирусом. По словам специалиста, он не видел ни одной «обкатанной математической прогностической модели».

По данным на утро 11 апреля, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 8702 россиянина. Среди регионов наибольший суточный прирост заразившихся зафиксирован в Москве — в столице заболели 2090 человек.