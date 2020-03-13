https://static.news.ru/photo/94fb6ab6-6534-11ea-9db1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Ling - Flickr/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

Американские математики, используя данные микроскопических исследований и алгоритмы их обработки, выявили закономерность, по которой выстраиваются нейроны в растущем мозге плоских червей. Специалисты взяли за образец планарию — беспозвоночное, чья отрезанная голова всегда отрастает вновь.

Авторы проекта «подсветили» флуоресцентными красителями разные типы нейронов. Потом они включили микроскоп с высоким разрешением, чтобы охватить весь мозг. Полученные изображения подвергли цифровой обработке для расчёта математических правил организации нейронов, говорится в журнале Nature Physics.

Учёные хотели найти скрытые модели роста, позволяющие разным видам нейронов находиться рядом друг с другом в определённых частях мозга. Математики выяснили, что у данного органа есть своя схема, регулирующая рост клеток, со своими принципами самоорганизации и узором, похожим на перо птицы или лист растения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поведение плодовых мух — дрозофилов — не зависит от особенностей генетики. Различия объясняются асимметричным расположением нейронов. Связи между ними распределены случайным образом в процессе образования клеток, считает группа исследователей из Германии, Франции и Бельгии под руководством Герита Линневебера (Парижский университет).