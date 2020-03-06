https://static.news.ru/photo/908b051a-5fc4-11ea-9750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doukdouk/imageBROKER.com

Жизнь распространена во Вселенной, но не так плотно, как считалось. К такому выводу пришли учёные Токийского университета, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Японские математики вычислили, что первичная структура жизни — самовоспроизводящаяся РНК — может несколько раз сформироваться в ускоренно расширяющейся Вселенной. При этом количество нуклеотидов в РНК напрямую зависит от размеров Вселенной и, следовательно, количества звёзд в ней — чем больше, тем выше шансов на появление функциональной молекулы.

Отмечается, что молекула РНК не должна быть короче 40–100 нуклеотидов, но наблюдаемая Вселенная не настолько велика, чтобы создать такие условия.

Учёные заявили, что в области, находящейся за космологическим горизонтом — границей наблюдаемой части Вселенной (Метагалактики) — может содержаться до одного гугола звезд (один гугол равен десяти в 100-й степени). В этом случае возникновение сложной и длинной РНК становится неизбежным.

Отсюда следует вывод, что возможно, инопланетных организмов нет ни в окрестностях Солнечной системы, ни в нашей Галактике.

Как передавал NEWS.ru, представители разных областей науки в ноябре выпустили обращение к человечеству. Согласно данным биологов, океанологов, геологов и других учёных, население Земли ждут «неописуемые страдания», если срочно не прекратятся мощные выбросы углекислого газа.