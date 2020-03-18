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Новый тип коронавируса может сохраняться на пластиковых и стальных поверхностях до 72 часов. Об этом сообщили учёные в письме, направленном в редакцию медицинского журнала New England Journal of Medicine.

Исследование проводили эксперты центров по контролю и профилактике заболеваний, национальных институтов здравоохранения, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Принстонского университета, сообщает телекомпания CNN. Они смоделировали ситуацию попадания коронавируса от заражённого человека...