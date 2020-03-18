Российско-американский математик Григорий Маргулис стал обладателем международной Абелевской премии.
Кроме него премию получил профессор Еврейского университета в Иерусалиме Гилель Фюрстенберг. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Премия присуждается за новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике, — заявили они.
На данный момент Маргулис является профессором Йельского университета в США и научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН,
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