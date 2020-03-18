Григорий Маргулис Григорий Маргулис Фото: abelprize.no

Российско-американский математик Григорий Маргулис стал обладателем международной Абелевской премии.

Кроме него премию получил профессор Еврейского университета в Иерусалиме Гилель Фюрстенберг. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Премия присуждается за новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике, — заявили они.

На данный момент Маргулис является профессором Йельского университета в США и научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российского режиссёра Кантемира Балагова включили в список «30 самых перспективных европейцев до 30 лет» по версии журнала Forbes. Издание составило списки в 13 категориях.

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