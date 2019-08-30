https://static.news.ru/photo/38a02846-caa3-11e9-8e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Александр Авилов/АГН

Четыре новых математических центра на базе существующих НИИ и вузов появятся в России. На это выделено 3,5 млрд рублей.

Определил проекты Совет по господдержке, созданию и развитию математических центров под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает пресс-служба Минобразования.

Первый центр появится на базе математического института им. Стеклова РАН. Второй будет создан в Санкт-Петербурге и называться «Международный математический институт им. Леонарда Эйлера». Он будет действовать в СПбГУ и петербургском отделении института им. Стеклова.

Третий центр заработает на базе МГУ, Институте прикладной математики им. Келдыша РАН и Института вычислительной математики им. Марчука, его назовут «Московский центр фундаментальной и прикладной математики».

Четвёртый центр откроют в Новосибирске, а Академгородке на базе Новосибирского госуниверситета и Института математики им. Соболева РАН.

Всего на заседание Совета представили девять проектов. Создают математические центры мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука». На реализацию проекта же в этом году будет выделено 320 млн рублей. Заниматься центры будут математическими исследованиями.

Ранее News.ru сообщал, что глава Сбербанка Герман Греф считает устаревшими специализированные математические школы. Он уверен, что в будущем программисты и математики не будут востребованы.