Масштабы таяния льдов в Северном Ледовитом океане оценили в Росгидромете

https://static.news.ru/photo/372715de-c59c-11ea-bda0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Esther Horvath/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многолетние льды в Северном Ледовитом океане почти исчезли, а минимальное значение площади льдов уменьшилось с 1980-х годов почти на 50%. Об этом рассказал глава Росгидромета Игорь Шумаков.

По его словам, если в 1980 году ледовитость в регионе достигала 7,6 млн кв. км, то в 2019 году — только 4,1 млн кв. км. Причём ледовые условия в Арктике изменяются круглый год, сообщает РИА Новости.

Глава Росгидромета добавил, что специалисты также отмечают уменьшение толщины льдов.

В зимний период вся акватория морей Северного морского пути продолжает покрываться толстыми однолетними льдами, сроки замерзания и таяния смещаются на октябрь-ноябрь и май-июнь соответственно, особенно в Чукотском море, — пояснил Шумаков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил изменение ледовой обстановки глобальным изменением климата. По его словам, в Арктике среднегодовая температура растёт в четыре раза быстрее, чем в среднем на Земле.

Вильфанд также сообщил, что такое потепление в регионе не даёт возможности организовать экспедиции к Северному полюсу. Место под научные базы выбирается, как правило, на многолетних айсбергах, а айсбергов, которые не разрушатся во время дрейфа, теперь найти не удаётся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что климатические изменения, вызывающие чрезвычайные ситуации, являются одним из ключевых факторов безопасности РФ. Об этом рассказал помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин. По его словам, серьёзные негативные последствия опасных гидрометеорологических явлений отрицательно влияют на экономику страны и на условия жизни граждан. По мнению чиновника, необходимо вести учёт изменений климата для обеспечения безопасности РФ в долгосрочной перспективе.