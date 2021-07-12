Марсоход Perseverance добыл первый образец грунта планеты

Главный инженер проекта NASA Perseverance Адам Стелтцнер сообщил на своей странице в Twitter, что марсоход добыл первый образец планетарного грунта.

У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне, — поделился Стелтцнер.

We have a sample! Iâve never been more happy to see a hole in a rock. #SamplingMars https://t.co/bVstYvkYdG — Adam Steltzner (@steltzner) September 2, 2021

На снимке, сделанным Perseverance виден кусок марсианской породы с круглым чёрным отверстием после взятия пробы. Известно, что первая попытка марсохода добыть грунт провалилась в начале августа. Система отбога грунта работала правильно, но по итогу в грунтозаборнике не оказалось породы.

На Марс аппарат Perseverance доставили 18 февраля 2021 года. Он летел к планете семь месяцев и совершил посадку в кратере Езеро.

Ранее стало известно, что к Земле в сентябре приблизятся массивные астероиды. Диаметр одного из них равен размеру знаменитого моста «Золотые Ворота» в Сан-Франциско. Астероид под названием 2021 NY1 должен пролететь мимо планеты 22 сентября. Его диаметр оценивается в 130–300 метров. Мост «Золотые Ворота» имеет высоту всего 227 метров.

Чуть раньше — 9 сентября — мимо планеты пролетит астероид, получивший название 2010 RJ53, диаметром примерно 774 метра, что примерно в два раза больше, чем 102-этажный небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.