Марсоход Perseverance добыл первый образец грунта планеты

На снимке, сделанным Perseverance виден кусок марсианской породы с круглым чёрным отверстием после взятия пробы. Известно, что первая попытка марсохода добыть грунт провалилась в начале августа. Система отбога грунта работала правильно, но по итогу в грунтозаборнике не оказалось породы.
На Марс аппарат Perseverance доставили 18 февраля 2021 года. Он летел к планете семь месяцев и совершил посадку в кратере Езеро.
Ранее стало известно, что к Земле в сентябре приблизятся массивные астероиды. Диаметр одного из них равен размеру знаменитого моста «Золотые Ворота» в Сан-Франциско. Астероид под названием 2021 NY1 должен пролететь мимо планеты 22 сентября. Его диаметр оценивается в 130–300 метров. Мост «Золотые Ворота» имеет высоту всего 227 метров.
Чуть раньше — 9 сентября — мимо планеты пролетит астероид, получивший название 2010 RJ53, диаметром примерно 774 метра, что примерно в два раза больше, чем 102-этажный небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.