https://static.news.ru/photo/a13fb542-6058-11ea-9eea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Учёные выяснили вероятные причины возникновения болезни EVALI, или «пневмонии вейперов», которая осенью начала распространяться среди курильщиков сразу нескольких регионов мира. Почти все случаи серьёзного повреждения лёгких оказались связаны с кустарными электронными сигаретами, начинёнными действующим веществом с марихуаной и витамином Е.

Об этом сообщает журнал JAMA Internal Medicine.

Присутствие витамина Е в наполнителях для вейпов уже связывалось с EVALI, что подтверждается и нашими исследованиями. С другой стороны, пока не понятно, есть ли другие причины развития болезни, помимо этого вещества и тетрагидроканнабинола. Поэтому мы призываем всех курильщиков избегать использования любых типов испарителей, особенно тех, которые они приобретают у различных кустарей, — призывают исследователи

Врачи осенью 2019 года диагностировали опасную болезнь лёгких, которую ранее не встречали. Они предположили, что её вызывают электронные сигареты. Всего за последние полгода было обнаружено 2,8 тысячи случаев заболевания и свыше 60 смертей в США и некоторых странах Европы и Азии.

Недуг по симптоматике похож на пневмонию, но её нельзя вылечить с помощью антибиотиков или других лекарств. EVALI сопровождается нарушениями пищеварения и тошнотой, которая обычно ассоциируется с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Лёгкие пациентов имеют тёмные образования округлой формы (как при пневмонии). У некоторых пациентов лёгкие выглядят так, будто бы орган перенёс серьёзный ушиб.

Ранее NEWS.ru писал, что американские биологи выяснили, что во рту курильщиков вейпов происходят уникальные изменения в видовом составе и численности микробов. Вейперы более уязвимы к появлению гингивита, периодонтита, а также других болезней дёсен.