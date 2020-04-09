Любителям спиртного рассказали про аномалии развития мозга будущих детей

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Родители, злоупотребляющие алкогольными напитками, рискуют родить ребёнка с разными аномалиями развития. В первую очередь, дети страдают от заболеваний головного мозга и нервной системы.

Человеку приходиться всю жизнь бороться с нарушением интеллекта, неумением сдерживать свои эмоции и действия. Повышенная вероятность выносить инвалида у беременных — спиртное пагубно влияет на эмбрион, передаёт портал Wiley Online Library.

Негативные изменения происходят на уровне генов. Дефекты могут передавать из поколения в поколение — детям, внукам и даже правнукам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продажу крепкого алкоголя на территории России на время нерабочих дней стоит ограничить. С таким предложением выступил главный нарколог страны Евгений Брюн.

Медик позитивно оценил введение сухого закона в некоторых районах Якутии и Забайкальском крае. По его словам, якуты и другие коренные народы Сибири имеют проблемы с ферментами, которые перерабатывают алкоголь.

Брюн считает, что люди закупают алкоголь на будущее, как и гречку. По его мнению, в популяции не так много злостных пьяниц, которых никакие ограничения по продаже алкоголя не остановят.