Лицевые щитки признали бесполезными в защите от вирусов

https://static.news.ru/photo/692eee40-3abc-11eb-bd6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Franklin Jacome/Global Look Press

Японские учёные из Университета Фукуоки пришли к выводу, что пластиковые экраны, надетые на лицо, не защищают от заражения коронавирусом. Они проанализировали движение потоков воздуха вокруг щитка, которое возникает при чихании рядом инфицированного человека без маски, и доказали, что вирусы всё равно проникают под экран.

Чихание или кашель порождают вихревые кольца, которые постепенно становятся нестабильными и деформируются в трёх измерениях. При этом, достигая верхнего и нижнего краёв щитка, они попадают под экран, — говорится в их исследовании, опубликованном в журнале Physics of Fluids.

Учёные уточнили, что если период вдоха человека, находящегося напротив чихающего, совпадёт с попаданием вихревого кольца в щиток, то он неизбежно вдохнёт заражённые частицы.

Как писал NEWS.ru, американские врачи предложили использовать пластиковые экраны в качестве альтернативы маскам для защиты от коронавируса. По мнению учёных из Университета Айовы, это средство удобнее как в носке, так и с практической точки зрения. В отличие от масок, его можно использовать многократно. Щиток достаточно просто дезинфицировать, просто помыв мыльной водой. Имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 180 сантиметров от заражённого.