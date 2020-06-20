Летнее солнцестояние наступит после полуночи 21 июня

https://static.news.ru/photo/60c3d1f4-b2a8-11ea-9a00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Летнее солнцестояние в этом году наступит 21 июня в 00:43 (мск) или в 21:43 по всемирному времени. В високосном году дата сдвигается на один день.

С этого момента световой день, как и лето, пойдёт на убыль. Это один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от экватора, а высота его над горизонтом максимальна или минимальна. Этим обусловлены самая короткая ночь и самый длинный день в году в одном полушарии — летнее солнцестояние и наоборот — зимнее солнцестояние.

В летнее солнцестояние светило описывает самую длинную дугу на небе, восходя с северо-востока и заходя на северо-западе. Продолжительность светового дня в Москве составит 17 часов 33 минуты. У Полярного круга наступают белые ночи: выше него Солнце вообще не заходит за горизонт. Полярный день длится круглые сутки.

В высоких и умеренных широтах наблюдаются серебристые — или мезосферные — ночные светящиеся облака. Несколько дней высота Солнца над горизонтом практически неизменна, затем оно начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. День начинает убывать в Северном полушарии, ночь — прибавляться. В Южном полушарии всё происходит наоборот.

Период между июньским и сентябрьским равноденствием считает астрономическим летом, оно длится с 21 июня по 23 сентября. В Южном полушарии астрономическое лето приходится на период с 21 декабря по 23 марта.

День летнего солнцестояние всегда имел огромное значение для всего населения мира. Большинство храмов ориентированы на восход Солнца в этот день, включая древнеегипетские.

На Руси на день летнего солнцестояния праздновали Ивана Купалу, в Латвии — дни Лиго, Эстония отмечает Янов день, а Польша — Соботки. Отмечают день летнего солнцестояния на Украине и в Белоруссии. В Якутии на этот день приходится праздник лета Ысыах, который считается самым массовым национальным праздником России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что согласно закону РФ «Об исчислении времени» и основам небесной механики, самой частой датой дня зимнего солнцестояния в Центральной России является 21 декабря. Гораздо реже этот период приходится на 22-е число.