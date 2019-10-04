https://static.news.ru/photo/273811b2-e74b-11e9-8b49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина (СибНИА) создана проектная лаборатория перспективных летательных аппаратов. В ней в ближайшие четыре года сформируют технический облик первого российского летающего автомобиля, создадут полномасштабный макет машины и проведут комплекс наземных и лётных испытаний.

Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта и посадки с гибридной силовой установкой, — сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований.

Беспилотник сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 м с высотой препятствий на границе до 15 м. Дальность его полёта составит 1000 км, максимальная скорость — более 300 км/час, вес полезной нагрузки — до 500 кг.

Как писал News.ru, стать обладателем летающего автомобиля можно будет в 2021 году, сообщил главный операционный директор AeroMobil Ладислав Батик. Он уточнил, что стоимость новейшего транспорта может достигать €1,5 млн без учёта налогов. Эту модель компания намерена производить в крайне ограниченном количестве, будет изготовлено лишь 500 машин. Автомобиль может преодолеть примерно 750 км за три часа без дополнительной подзарядки. Кабина рассчитана на водителя и одного пассажира. Чтобы управлять такой машиной, придётся получить не только водительские права, но и лицензию пилота.