Наука

Лемуры научились привлекать самок цветочным ароматом

18:26, 18 апреля 2020
Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Японские учёные выяснили, что самцы кольцехвостых лемуров выделяют приятный фруктово-цветочный аромат железами на лапах.

Как сообщил журнал Current Biology, специалисты знали, что самцы лемуров привлекают в брачный период самок ароматом, но лишь недавно стал известен состав пахучего секрета.

Исследователи из Токийского университета, Киотского университета, Университета Хоккайдо, Научно-исследовательского института эволюционной биологии и Японского центра обезьян выяснили, что в брачный период запах, выделяемый железами на запястьях и плечах лемуров, меняется с горьковатого на приятный фруктово-цветочный аромат. Запах удалось синтезировать в лаборатории.

Как писал NEWS.ru, естественный запах лемуров меняется, если животное получает какую-либо травму. Таким образом, здоровые особи могут распознать «слабые стороны» сородичей.

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