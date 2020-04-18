Лемуры научились привлекать самок цветочным ароматом

Японские учёные выяснили, что самцы кольцехвостых лемуров выделяют приятный фруктово-цветочный аромат железами на лапах.
Как
Исследователи из Токийского университета, Киотского университета, Университета Хоккайдо, Научно-исследовательского института эволюционной биологии и Японского центра обезьян выяснили, что в брачный период запах, выделяемый железами на запястьях и плечах лемуров, меняется с горьковатого на приятный фруктово-цветочный аромат. Запах удалось синтезировать в лаборатории.
Как писал NEWS.ru, естественный запах лемуров меняется, если животное получает какую-либо травму. Таким образом, здоровые особи могут распознать «слабые стороны» сородичей.
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