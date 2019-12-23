https://static.news.ru/photo/12bfff54-2587-11ea-92c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Физики из Ланкастерского университета Великобритании случайно выяснили, что кубики LEGO и другие пластиковые структуры похожей формы практически не пропускают тепло при близких к абсолютному нулю (–273,15 °С) температурах.

Оказалось, что особенное расположение выемок и выступов на кубиках LEGO превращает конструкции, собранные из них, в очень сильный теплоизолятор. Это свойство можно применить при создании научных приборов, в том числе гелиевых холодильников, — цитирует издание Scientific Reports одного из авторов научной работы.

При температуре, равной абсолютному нулю, работают физические принципы, которые «заставляют» тепло двигаться только в одном направлении. Однако при приближении к данному температурному значению материалы становятся всё более теплопроводными. Из-за этого, например, гелиевые холодильники теряют свою эффективность.

Как ранее писал NEWS.ru, группа физиков из университета ИТМО описала «истинные» кристаллы времени. О структурах, которые нарушают трансляционную симметрию во временном потоке, впервые рассказал в 2012 году американский физик, лауреат Нобелевской премии Фрэнк Вильчек.