Крымские учёные получат 300 млн рублей на развитие биотехнологий

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Крымский федеральный университет имени Вернадского получит грант от Министерства науки и высшего образования РФ на создание центра «Генетические и клеточные биотехнологии».

На эту цель выделят 210 млн рублей, сообщает «МК в Крыму». Ещё 90 млн привлекут из внебюджетных средств. Центр займётся разработкой биотехнологий для нужд медицины и сельского хозяйства.

Директор КФУ Анатолий Кубышкин отметил, что учёные Крыма будут работать над созданием клеточных вакцин, а также проводить диагностику генетических заболеваний. Сельское хозяйство полуострова получит новые средства защиты растений. Кроме того, в центре собираются разработать безвирусные посадочные материалы.

Ранее исследователи из КФУ имени Вернадского зафиксировали формирование специфических антител у животных, которым ввели разрабатываемую в учреждении вакцину от коронавируса, передавал NEWS.ru. Подопытные кролики выработали антитела в ответ на две конструкции препарата. В одном случае реакция была ярко выражена, в другом — чуть слабее.