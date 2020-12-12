Крымская вакцина от COVID-19 показала эффективность на животных

Учёные Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского зафиксировали формирование специфических антител у животных, которым ввели разрабатываемую в учреждении вакцину от коронавируса.
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Мы видим формирование специфических антител у кроликов на две конструкции нашей вакцины. На одну — очень хорошо, на вторую — немного слабее. Мы пошли от обратного: взяли биоматериал людей, заражённых коронавирусом, добавили к сыворотке кроликов, в которой на введённые конструкции вакцины должны были сформироваться антитела, и увидели, что в некоторых случаях (примерно в одном из шести) идёт реакция преципитации, — рассказал доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Обермок.
По словам учёного, полученный результат показывает, что препарат может сформировать антитела и у человека. При этом крымские специалисты пока не готовы оценивать эффективность создаваемой ими вакцины. В 2021 году учёные продолжат испытания и сравнят тяжесть протекания инфекции у кроликов и гуманизированных мышей (мышей, имеющих человеческие гены, клетки или фрагменты тканей). Затем начнутся исследования с участием людей.
Разрабатываемая в Крыму вакцина состоит из олигонуклеотида в форме лассо, который несёт активатор иммунитета в виде CpG-островков и антиген, в котором «зашит» фрагмент генома коронавируса. Предполагается, что готовый препарат можно будет использовать интраназально.
Ранее профессор Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19, разработанная научным учреждением вместе с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, может оказаться эффективнее в сочетании с другим препаратом. Как передавал NEWS.ru, специалист допустила, что в качестве «добавки» можно использовать российскую вакцину «Спутник V».