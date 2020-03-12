Молекулярным биологам впервые удалось проследить за тем, как растения защищают свой хлорофилл от чрезмерного тепла и разрушений.
По данным пресс-службы Массачусетского технологического института, представители флоры способны быстро подстраиваться под изменение интенсивности света Солнца и избавляться от избытков энергии. Однако о точном механизме учёные спорили десятилетиями.
Мы впервые проследили за тем, как хлорофилл передаёт эту энергию в молекулы каротенов, которые встроены в светособирающий белковый комплекс растений, — сообщила один из авторов исследования Габриэла Шлау-Коэн.
Учёные уточнили, что когда растение чувствуют, что свет Солнца стал слишком ярким, их листья и клетки начинают рассеивать свет, превращая его в тепло. Это помогает им избежать ожогов и чрезмерно сильного испарения воды,
Ранее NEWS.ru писал, что американские палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре, знаменитом своими многочисленными окаменелостями мезозойского возраста, череп птицеподобного динозавра, размером не больше колибри. Его вес составляет всего около двух граммов.
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