https://static.news.ru/photo/51a6b8d8-6462-11ea-ba6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: john cummings/moodboard/Global Look Press

Молекулярным биологам впервые удалось проследить за тем, как растения защищают свой хлорофилл от чрезмерного тепла и разрушений.

По данным пресс-службы Массачусетского технологического института, представители флоры способны быстро подстраиваться под изменение интенсивности света Солнца и избавляться от избытков энергии. Однако о точном механизме учёные спорили десятилетиями.

Мы впервые проследили за тем, как хлорофилл передаёт эту энергию в молекулы каротенов, которые встроены в светособирающий белковый комплекс растений, — сообщила один из авторов исследования Габриэла Шлау-Коэн.

Учёные уточнили, что когда растение чувствуют, что свет Солнца стал слишком ярким, их листья и клетки начинают рассеивать свет, превращая его в тепло. Это помогает им избежать ожогов и чрезмерно сильного испарения воды, передаёт Nature Communications.

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