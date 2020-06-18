Козье молоко способно помочь в лечении рака

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Учёные из Новой Зеландии рассказали о создании новых генномодифицированных коз. Молоко этих животных может содержать лекарство от рака.

В нём есть моноклональные противораковые антитела, следует из статьи исследователей на bioRxiv.

Вместе с молоком козы выделяют иммуноглобулины класса G к рецепторам эпидермальных факторов роста. Они же содержатся в препарате цетуксимаб, которым лечат несколько типов рака.

Производить цетуксимаб с помощью животных гораздо экономичнее, потому что их молочные железы могут производить большое количество белков, — рассказал глава исследовательской группы Гетц Лайбле.

Курс цетуксимаба стоит около $13 тысяч (примерно 900 тысяч рублей). Причины такой высокой цены — лабораторный способ производства и сложностью создания иммуноглобулинов, входящих в его состав.

По данным учёных, в молоке генномодицифрированных коз содержится 10 г антител на литр. Кроме того, по некоторым характеристикам они лучше, чем в коммерческом препарате. При этом животные не отличаются от других и чувствуют себя нормально.

Эксперты уверены, что такие козы могут помочь запустить крупномасштабное производство противораковых антител.

Ранее онкологи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний. В случае рака толстой кишки на помощь могут прийти грецкие орехи, которые являются источником альфа-линолевой кислоты. Кроме того, для предотвращения злокачественной опухоли доктора рекомендовали употреблять семена чиа. Они содержат большое количество кверцетина, кемпферола и хлорогеновой кислоты.

Ещё в списке противораковых продуктов оказались артишоки. Они полезны для женских молочных желёз и негативно воздействуют на колоректальный рак. А брюссельская капуста, по мнению докторов, снижает риск развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, толстого кишечника, груди, печени и лёгких, писал NEWS.ru.