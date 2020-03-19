https://static.news.ru/photo/9f044fd6-69db-11ea-8c11-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Custom Medical Stock Photo/Global Look Press

Российские учёные сфотографировали новый коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом. Снимки сделали в лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Размер частиц на фотографиях составляет 100–120 нанометров. Снимки были получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-140.

Ранее специалистам НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева удалось расшифровать полный геном коронавируса. Это, как считают учёные, поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения болезни стал продуктовый рынок города Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что он благодаря мутациям передался от животных человеку.

Исследование возбудителя продолжаются до сих пор. Так, учёным уже удалось установить, что вирус может сохраняться на пластиковых и стальных поверхностях до 72 часов. Учёные также предполагают , что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.