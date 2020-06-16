Коронавирус остаётся на замороженных продуктах несколько месяцев

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Ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью рассказал о свойствах коронавируса. По его словам, вирус может оставаться на замороженных продуктах до трёх месяцев.

Для этого исследователи проанализировали образцы, полученные после хранения при низком температурном режиме на рынке Синьфади, который закрыли из-за коронавируса, передаёт Центральное телевидение Китая

Все образцы с вирусами, которые мы получили, были взяты там, где была низкая температура. Чем ниже температура, тем дольше вирус может жить, — подчеркнул он.

В настоящими момент нет подтверждений тому, что COVID-19 попал в китайскую столицу с замороженными продуктами. Инфекцию мог занести и человек. При этом в городе около 60 дней никто не заражался, поэтому маловероятно, что произошла локальная вспышка, считает эксперт.

Пока постарайтесь не покупать импортную сельхозпродукцию или замороженные продукцию, обязательно нужно готовить, не нужно есть в сыром виде, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, Пекин перешёл на военное положение из-за вспышки коронавируса. После того, как в Китае почти два месяца не находили новых заражённых, всего за пять дней в столице обнаружили более сотни случаев. Все они связаны с оптовым рынком продуктов. Китайские учёные предупреждают, что циркулирующий по Пекину вирус опаснее, чем найденный в Ухани: он гораздо заразнее.

11 районов китайской столицы были огорожены заборами 15 июня. Все их жители помещены на карантин, а обитателям тех домов, где есть инфицированные, запрещено покидать здания. Еду и лекарства заказывать на дом также нельзя — их регулярно приносят исключительно социальные работники в защитных костюмах. В городе провели уже около 100 тысяч тестов на коронавирус, закрыты торговые центры, спортзалы, введено свободное посещение школ. По данным на 16 июня, там зафиксировано 106 случаев COVID-19 — на 27 больше, чем днём ранее.

Все они связаны с пекинским оптовым рынком продуктов Синьфади, в частности, с импортированным лососем. Коронавирус обнаружили на разделочных досках и среди работников рынка, которые разрезали рыбу. Две сети гипермаркетов, узнав об этом, избавились от всех своих запасов лосося.

Из-за возникновения очага заболевания своих постов лишились Чжоу Юцин, заместитель мэра Юго-Западного района Фэнтай, где расположен Синьфади, секретарь комитета Коммунистической партии района Фэнтай Ван Хуа и генеральный директор оптового рынка Чжан Юэлинь. Учёные пытаются установить, стал ли источником заражения сам лосось или сотрудники рынка, контактировавшие с рыбой.