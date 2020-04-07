Коронавирус может передаваться без клинических проявлений

https://static.news.ru/photo/68f08b74-78e7-11ea-ad4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бессимптомные носители коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) могут передавать вирус другим людям без клинических проявлений заболевания, рассказал глава противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

И самое главное в этой особенности, что бессимптомные носители обеспечивают передачу без клинических проявлений. Вот эта вот особенность, которая накладывает на всю ситуацию свой отпечаток, — цитирует учёного телеканал «Россия 24».

В стране к 7 апреля 2020 года зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). Число выздоровевших пациентов составляет 494 человека, умерли — 58. В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, поправились — примерно 284 тысячи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи выявили самую незащищённую от коронавируса категорию людей. Согласно отчёту китайских медиков, COVID-19 наиболее опасен для мужчин старше 50 лет, страдающих хроническими заболеваниями.

Медики сделали выводы на основании медицинских записей 85 пациентов, находящихся на лечении в китайском городе Ухань. Наиболее типичными симптомами у жертв коронавируса стали одышка, усталость и высокая температура тела. Осложнения у таких больных выражались в дыхательной недостаточности и сердечной аритмии.