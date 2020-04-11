Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина

https://static.news.ru/photo/f21219e0-7bfd-11ea-9a1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.

По словам исследователя, чтобы предотвратить повторную пандемию, власти государств должны возвращаться к различным запретам в течение 2020-го и следующего годов, передаёт телеканал «Россия 1».

Я, к сожалению, не могу дать отбой тревоги. У нас есть серьёзные опасения, что после того как число инфицированных значительно упадёт, а это произойдёт в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнёмся с эпидемией, — считает учёный.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру по данным на 11 апреля 2020 года. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Вылечились свыше 375 тысяч. Сложная ситуация складывается в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эпидемия коронавируса перейдёт в разряд сезонных, когда у 50–60% населения Земли выработается иммунитет. Об этом рассказал генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.