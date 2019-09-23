https://static.news.ru/photo/f4848a10-de40-11e9-b980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Доклад о кандидатах в члены-корреспонденты и академики, которые нарушили научную этику опубликовала комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации науки. В работах почти 60 соискателей нашли плагиат, подлог и распространение псевдонаучных идей.

К нарушениям комиссия отнесла плагиат в собственной диссертации, нарушения академической этики в научных публикациях, участие в оправдании диссертаций, выполненных с нарушениями, подлог эмпирических данных, а также распространение лженаучных идей, пишет РБК .

В доклад комиссия включила 56 кандидатов. Самым распространённым среди них нарушением стало сопровождение неоригинальных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента — в этот список вошли 11 человек.

Как сообщил член комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН Андрей Заякин, с докладом по процедуре должны ознакомиться экспертные комиссии РАН и дать рекомендации к будущим выборам в академию наук.

При рассмотрении кандидатов комиссия рекомендует отделениям РАН руководствоваться политикой «нулевой терпимости к плагиату». Тем же, чьи работы были признаны неоригинальными, необходимо «очистить свою репутацию в обстановке публичной и гласной научной дискуссии».

Если это не сделано или вместо публичной и гласной научной дискуссии данное лицо ограничилось процедурными, формально-юридическими ответами, то такое лицо следует считать репутационно замаранным, а его избрание — бросающим тень на соответствующее отделение РАН, — отмечается в докладе.

Комиссия советует применять такой же принцип к тем, кого заподозрили в причастности к недобросовестным защитам.

Фальсификацию данных в публикациях авторы доклада считают не только несовместимой с избранием в члены или члены-корреспонденты академии, но и с продолжением работы на педагогических и научных должностях. Такие люди, как считают в комиссии, «не могут считаться учёными и в принципе не должны избираться в РАН».

Как писал News.ru, в июне руководство Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отказалось слушать доклад представителей РАН о фальсификации дат диссертаций. Кроме того, пленум вообще не пустил экспертов на заседание, несмотря на публичные обещания прислушаться к мнению РАН.