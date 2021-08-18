Комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca дала сильный иммунный ответ

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Во время археологических работ в Помпеях учёные обнаружили гробницу с мумифицированными останками мужчины. Надпись, сделанная на могиле, раскрыла личность покойного. Им оказался состоятельный священнослужитель, проживший более 60 лет, сообщает «МИР 24».

Гробница была сооружена за городским центром ещё до извержения Везувия в 79 году нашей эры. Согласно надписи на могиле, гробница принадлежит Марку Венерию Секундио. Когда-то он был рабом, но впоследствии...