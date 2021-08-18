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Комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca дала сильный иммунный ответ

00:35, 19 августа 2021
Комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca дала сильный иммунный ответ Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В ходе испытаний в Аргентине комбинация вакцины «Спутник Лайт» и препарата AstraZeneca дала сильный иммунный ответ у участников исследования. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на презентацию министра здравоохранения Аргентины Карлы Виссотти.

Комбинация однокомпонентного «Спутника Лайт» с вакциной AstraZeneca создала сильный иммунный ответ среди участников совместных испытаний в Аргентине, — говорится в сообщении.

Аргентина является третьей страной мира после РФ и Белоруссии, где применяется вакцина «Спутник V». Разрешение на экстренное использование препарата было выдано госрегулятором 23 декабря 2020 года, вакцинация аргентинских медработников началась 29 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что привившимся «Спутником V» россиянам разрешили въезд на курорты Таиланда.

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