https://static.news.ru/photo/44c3e6d0-d859-11e9-92a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Российские учёные зафиксировали снижение количества горбатых китов у берегов Чукотки. Исследованием в проливе Сенявина занимались представители биологического факультета МГУ и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии.

В этом сезоне горбачей в проливе оказалось на редкость мало. За весь сезон 2019 года учёным удалось сфотографировать всего 16 горбачей, тогда как в прошлые годы — около сотни, — говорится в сообщении сайта национального парка «Берингия».

Похожая ситуация сложилась и на Командорских островах, где специалисты нашли всего семь особей вместо 50. У исследователей нет точного объяснения произошедшему. Среди версий — изменение климата и отсутствие корма.

Долгое время горбатые киты были объектом китобойного промысла, который сильно сократил их численность. Сейчас в мире их насчитывается от 30 до 60 тысяч.

Ранее News.ru писал о странной находке посреди лесов Бразилии. Там на земле лежал мёртвый горбатый кит. Зоологи не знают, как такое огромное морское животное могло оказаться в мангровом лесу. Одна из главных версий — кита вынесло далеко на сушу в результате исключительно сильного прилива.