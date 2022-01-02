Климатолог спрогнозировал холодный 2022 год на всей Земле

Климатолог спрогнозировал холодный 2022 год на всей ЗемлеКлиматолог Кокорин заявил о наступившем холодном годе на планете
Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что наступивший 2022 год будет холодным для всей планеты. По словам специалиста, этот году наверняка будет холоднее, чем в 2020-м, сообщает URA.RU.
Особенность наступившего года
«Из-за развития явления Ла-Нинья на планете будет холоднее, а потом тепло вернётся. Поэтому 2021-й и 2022-й будут холоднее по всему земному шару. Имеется в виду поверхностный слой атмосферы», — пояснил специалист.
Понижение температуры никак не отразится на процессах глобального потепления.
Это не означает никакой смены трендов. Это просто некий естественный процесс, — сказал Кокорин.
Замдиректора Института физики атмосферы РАН доктор физико-математических наук Владимир Семёнов уточнил, что эффект феномена Ла-Нинья прекратится уже к середине 2022 года.
При Ла-Нинье может быть отскок на 0,1 или максимум на 0,2 температуры, если это сильное явление. Но затем, через год, мы уже не заметим этого, — добавил учёный.
Ранее исследование климатологов выявило, что из-за глобального потепления дожди в тропических районах Земли могут идти вдвое чаще, чем в настоящее время. Это вызовет и больше наводнений.