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Климатолог спрогнозировал холодный 2022 год на всей Земле

Климатолог Кокорин заявил о наступившем холодном годе на планете
03:09, 03 января 2022
Климатолог спрогнозировал холодный 2022 год на всей Земле Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что наступивший 2022 год будет холодным для всей планеты. По словам специалиста, этот году наверняка будет холоднее, чем в 2020-м, сообщает URA.RU. 

Особенность наступившего года объясняется развитием климатического явления Ла-Нинья. Это подъём холодной воды из морских глубин, из-за чего снижается средняя температура по планете. Этот феномен влияет на погоду на всей Земле, но является естественным процессом.

«Из-за развития явления Ла-Нинья на планете будет холоднее, а потом тепло вернётся. Поэтому 2021-й и 2022-й будут холоднее по всему земному шару. Имеется в виду поверхностный слой атмосферы», — пояснил специалист.

Понижение температуры никак не отразится на процессах глобального потепления.

Это не означает никакой смены трендов. Это просто некий естественный процесс, — сказал Кокорин.

Замдиректора Института физики атмосферы РАН доктор физико-математических наук Владимир Семёнов уточнил, что эффект феномена Ла-Нинья прекратится уже к середине 2022 года.

При Ла-Нинье может быть отскок на 0,1 или максимум на 0,2 температуры, если это сильное явление. Но затем, через год, мы уже не заметим этого, — добавил учёный.

Ранее исследование климатологов выявило, что из-за глобального потепления дожди в тропических районах Земли могут идти вдвое чаще, чем в настоящее время. Это вызовет и больше наводнений.

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