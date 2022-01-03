Климатолог предупредил о холодном лете 2022 года

В 2022 году жителей Земли ожидает «нервная» погода — такая же, какой была погода в 2021 году. В чём это может выражаться, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

По словам эксперта, разворачивающиеся в Тихом океане процессы приведут к общемировому снижению температуры воздуха в 2022 году по сравнению с 2020 годом.

Я говорю на основании того, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья (поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат), а это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла, — предположил Кокорин.

2020 год был характерен тем, что жители планеты столкнулись с аномальными перепадами температуры и неравномерным количеством осадков, которые выпадали в разные периоды года. Эксперт полагает, что такая тенденция сохранится и теперь.

Сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие, — сказал он.

Климатолог пояснил, что через некоторое время Ла-Нинья сменится на Эль-Ниньо, при котором поверхность океана будет согреваться и климат будет становиться теплее. В следующие десятилетия глобальное изменение климата отразится на том, что будет наблюдаться медленный рост температуры воздуха.

Ранее исследование климатологов выявило, что из-за глобального потепления дожди в тропических районах Земли могут идти вдвое чаще, чем в настоящее время. Это вызовет и больше наводнений.