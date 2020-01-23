https://static.news.ru/photo/c1147a46-3e8f-11ea-8333-fa163e074e61_660.jpg Фото: chinacdc.cn

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал первый снимок коронавируса 2019-nCoV, сделанный при помощи электронного микроскопа. В кадре видны выступающие вокруг его тела частицы, напоминающие корону.

В сообщении центра говорится , что экспертам удалось впервые выделить штамм вируса, что позволяет изучить его структуру.

Эксперты ранее установили , что 2019-nCoV, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

2019-nCoV вызывает тяжёлую форму пневмонии. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду. По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число инфицированных по состоянию на 00:00 часов 24 января достигло 830 человек, 117 из них в тяжёлом состоянии. Вирус уже унёс жизни 25 пациентов.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлено даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры, сообщают китайские СМИ.

Власти города рассматривают вопрос о срочном выделении одной из имеющихся больниц или возведении новой специально для больных новым типом пневмонии, писал NEWS.ru.