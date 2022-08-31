Китайские ученые разработали наноматериал для уничтожения COVID-19

Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

Группа ученых из Китая разработала наноматериал, который способен поражать спайковый белок различных вариантов коронавируса, в том числе «омикрона» и «дельты», а также уничтожать сам вирус. Изобретение представляет собой ультратонкий двухмерный составной нанолист, который состоит из меди, индия, фосфора и серы. Оно уже показало свою эффективность в ходе испытаний на мышах, пишет Live 24.

Во время научных испытаний выяснилось, что материал обладает высокой и селективной способностью связывания с рецептор-связывающим доменом спайкового белка патогена и его вариантов. Тогда ученые предположили, что его можно использовать для захвата вируса, а также облегчения процесса уничтожения патогена носителем инфекции.

Тесты на мышах также показали, что наноматериал не допускает проникновения вируса в здоровые клетки. Кроме того, он эффективно снимает коронавирусное воспаление легких.

Ученые из НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ранее создали новую версию вакцины «Спутник V», адаптированную против штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон». Испытания показали, что обновленная вакцина обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных.