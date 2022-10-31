Китайские исследователи рассказали, как можно использовать лунный грунт Китайские ученые: лунный грунт можно превращать в топливо и кислород для «лунных миссий»

Фото: Shutterstock

Из лунного грунта можно производить углеводородное топливо и кислород для «лунных миссий», сообщает LIVE24 со ссылкой на представителей исследовательской группы Университета науки и техники Китая, Нанкинского университета и Китайской академии космических технологий. Ученые рассказали, что поверхность Луны обладает большими запасами углекислого газа и воды, а потому здесь возможно использование электрокаталитической конверсии CO2.

Производство углеводородного топлива и кислорода посредством двуокиси углерода и воды как сырья — разумная практика для Земли. Тем не менее его уже признали потенциальной стратегией для имитации и на внеземных объектах. Мы обнаружили, что поверхность Луны обладает существенными запасами углекислого газа и воды, что также подтверждает осуществимость данной идеи, — рассказали исследователи.

Количество рабочей силы на внеземных объектах, по словам ученых, существенно ограничено, поэтому управление электрокаталитической конверсией CO2 было бы лучше осуществлять с помощью роботизированной системы. Из-за этого исследовательская группа решила упростить настройку системы преобразования CO2.

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон ранее рассказал, что несмотря на перенос запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне, сроки программы высадки астронавтов Artemis не изменились. Старт ракеты носителя было решено перенести из-за проблем с заправкой топлива.