Китайская вакцина от COVID-19 появится на рынке в конце декабря

https://static.news.ru/photo/a84649a8-e11a-11ea-b025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim via www.imago-images/Global Look Press

Инактивированная вакцина китайской корпорации Sinopharm появится в продаже в декабре 2020 года. Её стоимость составит около $144. По словам секретаря партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэня, выход вакцины на рынок станет возможным после завершения третьей фазы испытаний.

После завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины. По нашим расчётам, к концу декабря этого года она может появиться на рынке, — приводит слова секретаря портал Sina.

Он отметил, что Пекинский исследовательский институт биопрепаратов сможет производить до 120 млн инактивированных вакцин в год, также ещё 100 млн вакцин сможет производить Уханьский институт биопрепаратов.

Цзинчжэнь подчеркнул, что одна инъекция вакцины выработает антитела у 97%. При введении второй инъекции показатель повышается почти до 100%.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей. Препарат будут вводить внутримышечно, писал NEWS.ru.