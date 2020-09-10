Китай подтвердил эффективность российского препарата от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7dab2260-f3ab-11ea-bffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Китайские учёные подтвердили эффективность российского препарата от коронавируса «Триазавирина». Об этом свидетельствуют исследования Харбинского медицинского университета.

Отмечается, что препарат давали пациентам десяти больниц в Китае и у каждого сокращалась продолжительность болезни и облегчались сопровождавшие её симптомы. Сообщение об этом приводится на сайте Уральского федерального университета.

Препарат «Триазавирин» появился в российских аптеках шесть лет назад. Препарат, по данным журнала Vademecum, эффективен против 15 штаммов вируса гриппа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях. Тесты на COVID-19 и антитела к нему только ограниченное время гарантируют отсутствие заболевания.