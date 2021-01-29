Канадский учёный выдвинул версию о нулевом пациенте с ВИЧ

https://static.news.ru/photo/8e5ff75a-6342-11eb-a0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li An/Xinhua/Global Look Press

Канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука заявил, что первое заражение человека ВИЧ-инфекцией произошло во время Первой мировой войны. Он назвал и место заражения — район Молунду, на юго-востоке Камеруна.

Об этом сообщает Daily Mail. Версия Пепина заключается в том, что в 1916 году заразился один из представителей войск союзников, воевавших против Германии. В немецкой колонии, которой тогда был Камерун, французские, бельгийские и британские солдаты из-за голода охотились на обезьян и других животных.

Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению, — пояснил Пепин.

Он считает, что солдат позже приехал в Леопольдвиль, ныне Киншаса, и стал распространителем болезни. Когда Конго в 1960 году получило независимость, в Леопольдвиль со всей страны потянулись переселенцы. Это стало идеальной средой для распространения вируса. Тогда в городе на одну женщину приходилось до десяти мужчин, распространилась проституция, ставшая причиной передачи инфекции половым путём.

Канадский учёный считает, что из города ВИЧ-инфекция распространилась по всей стране. За границу она попала, когда вирусом заразился турист из Гаити.

В течение нескольких лет [вирус] был реэкспортирован в США, где распространился среди геев и наркоманов, а оттуда попал в Западную Европу, — уверен Пепин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центр «Вектор» сообщил о разработке вакцины от ВИЧ. Препарат успешно прошёл испытание на людях. ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, — у 80%, сообщили в «Векторе». Первая фаза клинических испытаний препарата «КомбиВИЧвак» прошла в 2011 году.