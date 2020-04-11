Стало известно, как в России испытывают вакцину от коронавируса

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Прототипы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 испытывают на так называемых лабораторных «двойниках» человека — обезьянах. Об этом рассказала замдиректора по науке НИИ медицинской приматологии Джина Карал-оглы.

Результаты исследований с минимальной коррекцией можно проецировать на людей, рассказала она в фильме «Опасный вирус — 2» на телеканале «Россия 1».

По словам Карал-оглы, от центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» поступил запрос на поставку двух десятков приматов.

При этом, как заверил гендиректор «Вектора» Ринат Максютов, контакты между животными исключены. Исследователи используют специальные системы для их содержания. Каждая подопытная группа находится в независимом боксе с раздельной подачей воздуха и вытяжкой.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, он рассказал о преимуществах пневмокостюма, который используется учёными для работы с особо опасными вирусами.

По состоянию на середину дня 11 апреля в России более 13,5 тысячи официально зарегистрированных фактов инфицирования, 106 человек скончались, 1045 справились с болезнью.

В мире в общей сложности заразились 1,7 млн человек, более 102,9 тысячи погибли, порядка 378,2 тысячи выздоровели.