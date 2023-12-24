Как ученые нашли царство Пунт: что это, при чем тут Эрмитаж и бабуины Ученые при помощи бабуинов смогли определить местонахождение царства Пунт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Современные ученые благодаря обезьянам смогли определить примерное местонахождение царства Пунт, о котором много писали в Древнем Египте. Что об этом известно?

Какие артефакты помогли ученым обнаружить царство Пунт

Сотрудник Эрмитажа Владимир Голенищев зимой 1880–1881 годов случайно обнаружил папирус эпохи Среднего царства в прекрасном состоянии, когда занимался каталогизацией египетских древностей. Неофициально он назвал ее «Сказка о потерпевшем кораблекрушение».

Там была рассказана почти в полном объеме история о том, как один из фараонов отправил экспедицию к землям, где есть «неиссякаемые медные рудники».

«И вот грянула буря, когда мы были в море, и не успели мы достигнуть суши, плывя под парусами. И вот ветер все крепче, и волны высотою в восемь локтей. И вот рухнула мачта в волну, и судно погибло, и никто из моряков не уцелел. Я один был выброшен на остров волнами моря», — рассказал путешественник, гласят записи древнего документа.

Согласно данным папируса, мужчина очнулся через несколько дней и увидел, что оказался на неизвестной земле. Спустя некоторое время он принес жертву богам — и перед ним явился «хозяин острова» — большой Змей. Он выслушал странника и отправил его домой, снабдив золотом и богатыми дарами.

Также отмечается, что данный папирус не единственный документ, который рассказывает о таинственной богатой земле. Например, на Палермском камне есть описание кораблей, которые по повелению фараона Сахуре (XXV век до нашей эры) совершили плавание в Пунт и вернулись назад.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как обезьяны помогли сузить круг поисков земли Пунт

В XIX столетии ученые в Европе начали спорить, где необходимо искать Пунт. Кто-то предполагал, что он находится на окраине древнего Египетского царства, а другие считали, что богатые земли были на одной из прилегающих к нему территорий.

Британский эксперт и археолог Джон Бейнс заявил, что находки, сделанные в 2011 году недалеко от Хургады, когда были обнаружены остатки кораблей и несколько пещер, говорят о том, что до Пунта добирались морем.

«Открытия на побережье Красного моря разрешили споры раз и навсегда. <...> Эти находки снимают все сомнения в том, что вы можете добраться до Пунта морем», — сказал он.

В «Сказке о потерпевшем кораблекрушение», найденной в Эрмитаже, говорилось, что Змей передал страннику «диковинных животных», в том числе обезьян. В 2015 году исследовательская группа из Египетского музея и Университета Калифорнии отобрала ДНК десяти забальзамированных бабуинов, датированных XVI–X веками до нашей эры. Выяснилось, что их родиной был Африканский Рог, или современные: Джибути, Сомали, Эфиопия и Эритрея.

Отмечается, что Эфиопия и Эритрея больше всего претендуют на то, что в Древнем Египте их территории считали Пунтом, потому что там в начале нашей эры процветало могущественное Аксумское царство. Однако оно было далеко не первой цивилизацией.

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