Учёные рассказали, как не умереть от голода после конца света

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Человечество сможет выжить в период глобальной катастрофы и пережить так называемый конец света вроде мировой войны или ядерного кризиса. Однако один из факторов, который позволит сделать это, как ни удивительно, правильное питание, заявили эксперты.

Если точнее, определяющими будут поиск натуральных продуктов, а главное — эффективные способы их эффективного хранения, cообщает BBC. По словам Майкла Сулу, который является специалистом по химии пищевых продуктов в Университетском колледже Лондона, наиболее эффективными методами хранения пищи, известными с давних времён, являются засушивание и засолка. Это объясняется тем, что при низком содержании воды подавляется рост микроорганизмов.

Но есть и ещё способ — закапывание. Так, известны случаи, когда археологи в гробницах находили сыр и мёд, а дайверы на морских глубинах — шампанское.

Продукты с высоким содержанием жира также можно хранить в течение длительного времени, рассказал профессор эволюционной генетики Марк Тома. В первую очередь это касается сыра и растительных масел. Из-за их способности вытеснять воду они могут храниться без холодильника десятилетиями.

При этом самым неэффективным способом хранения продуктов является заморозка. Даже после длительного хранения мясо и рыба могут быть съедобными, однако после оттаивания они быстро портятся — мясо стремительно гниёт, а потерявшая воду рыба твердеет.

Если же во время апокалипсиса будет уничтожена вся съедобная пища на Земле, люди теоретически всё равно смогут что-то найти. Однако для этого надо знать, где искать. Оказывается, под ледяным покровом горы в архипелаге Шпицберген, хранится больше 986 тысяч образцов семян растений со всего мира.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные выяснили, что поклонники фильмов о конце света лучше справляются с пандемией коронавируса. Такие зрители легче справляются с чувством тревоги.