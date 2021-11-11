К Земле летит опасный астероид, его увидел в телескоп российский математик

К Земле летит неизвестный и потенциально опасный астероид, его обнаружил учёный Института прикладной математики имени Келдыша. Об этом сотрудники института написали на своей странице в Instagram.

Сотрудник ИПМ им. М. В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землёй. На данный момент проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта, — сказано в сообщении.

Известно, что астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17. Он пролетит на расстоянии 18 миллионов километров от Земли. Для сравнения: расстояние до Луны составляет 380 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что жительница канадского города Голден осталась в живых после того, как в её дом попал метеорит. Рут Гамильтон рассказала, что проснулась от ужасного грохота и обнаружила рядом с подушкой камень размером с небольшую дыню. Первоначально хозяйка дома и прибывшая на место полиция не поняли, что объект на кровати прилетел прямиком из космоса.

Позже женщина связалась с учёными из местного университета, которые пообещали, что изучат камень, а затем вернут его владелице. Канадка надеется, что страховка покроет причинённый ущерб дому.