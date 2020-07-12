К 2100 году может исчезнуть больше половины всей рыбы на Земле

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Глобальное потепление может привести к тому, что к 2100 году около 60% всех видов морских и пресноводных рыб.

Как сообщает журнал Science, немецкие исследователи проанализировали данные о температурных допусках для 630 видов морских и пресноводных рыб из разных климатических зон по всему миру. Особое внимание было уделено промышленным видам, без которых человек не представляет свою жизнь.

Отмечается, что рыбы подвержены риску стресса при повышении температуры. Особенно это касается эмбрионов. Глобальное потепление может привести к тому, что 60% видов рыб перестанут размножаться.

Исследователи отметили, что для выживания рыб наиболее опасна не аномальная жара, а выход за рамки температурного диапазона в период размножения. При этом под угрозой даже речные рыбы, которые более устойчивы к колебанию температуры — их стрессоустойчивость даст им выдержать лишь на один градус больше, чем выдержат морские рыбы.

Это станет большой проблемой и для человечества, поскольку рыба является основным источником белка для более чем трёх миллиардов людей во всем мире.

Как писал NEWS.ru, учёные из Арктического исследовательского центра обнаружили, что арктическое потепление провоцирует увеличение рождаемости крайне распространённого, в том числе и в России, вида пауков.

Наблюдая за насекомыми, исследователи заметили, что пауки-волки (Hogna helluo) начали производить два яйца за год вместо одного. Новое исследование показывает, что такие виды, как паук-волк, уже приспосабливаются к более тёплым условиям в Арктике и поэтому смогли вылупить больше потомства, чем обычно.