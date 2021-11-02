Известный сексолог и автор бестселлеров Александр Полеев умер в 72 года

Известный сексолог, автор бестселлеров о сексе, эксперт многочисленных программ и телешоу Александр Полеев умер в возрасте 72 лет. Об уходе светила психологической науки сообщила Европейская ассоциация психологов-сексологов на странице организации в Facebook.

Сегодня из жизни ушёл легендарный Александр Моисеевич Полеев — врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор, автор книг. Несколько лет он являлся приглашённым спикером нашего курса, на котором щедро и с юмором делился своим опытом и знаниями со студентами. Когда-то именно он натолкнул на идею создания ЕАПС, и теперь мы существуем. Огромная благодарность и светлая память, — говорится в сообщении ассоциации.

Александр Полеев родом из Горловки Донецкой области. В 1973 году он окончил Ленинградский мединститут, а с 1978 года работал в Центре по изучению экстремальных состояний в Москве. В 90-х годах он прошёл стажировку в Институте сексологии имени Кинзи в США, а после этого начал писать книги о сексе. Его самые известные труды — «„Грязные“ слова — в любимые ушки. Сексуальные ролевые игры — твой путь к вершинам наслаждения», «Как стать оргазмической женщиной? Практическое руководство от современной сексологической науки», «Подросток глазами сексолога. Практическое руководство для родителей».

Полеев является автором двух научных и десятка научно-популярных книг, а также 200 статей. Популярность и широкую известность сексолог приобрёл, выступая экспертом на ток-шоу, телепрограммах, эфирах на многих российских каналах.

Ранее сообщалось, что врач-сексолог Александр Полеев назвал необходимыми уроки полового воспитания в школах, так как большинство школьников занимаются сексом уже в 10–11 классе. Он подчеркнул необходимость готовить подростков к взрослой жизни.