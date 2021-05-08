Популярную пищевую добавку проверят на токсичность

https://static.news.ru/photo/1385e136-aff3-11eb-aea4-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова поручила научно-исследовательским организациям провести более детальное изучение пищевых добавок с содержанием диоксида титана. Об этом сказано на сайте ведомства.

Такое распоряжение было отдано в связи с информацией о вероятной генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), который применяется в пищевой промышленности для придания продуктам белого цвета. Такие данные были изложены в публикации на интернет-портале Европейского агентства по продовольственной безопасности.

Российские специалисты оценят возможные риски. Если потребуется, российские нормативные акты будут приведены в соответствие с Европейским законодательством, уточнили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что в 2019 году в России уже проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, тогда возможные риски были выявлены только в наноформе. При этом информация о результатах исследований была доведена российской стороной до зарубежных коллег.

Однако в том же 2019 году специалисты из Сиднейского университета в Австралии обнародовали результаты исследований, согласно которым пищевая добавка E171 может стать причиной развития рака кишечника. Диоксид титана, как выяснилось, не изменяет микрофлору напрямую, но влияет на активность некоторых генов, контролирующих состояние слизистой оболочки.