«Известия»: найден патент на «невидимую» сборку генома коронавирусов

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Патент на способ сборки генома вируса, позволяющий создавать новые патогены без видимых следов лабораторного вмешательства, был получен ещё в 2002 году. Технология принадлежит Ральфу Барику из Университета Северной Каролины. Об этом рассказывают «Известия».

Описанная в патенте технология называется no-see-ums method («не вижу меня»). По словам автора, этот метод имеет широкое и не до конца оценённое применение в молекулярной биологии. Речь идёт о незаметной доработке и пересборке вирусных геномов. Предполагается, что найти следы вмешательств в геном, совершённые по технологии Барика, невозможно.

В патенте изобретение было описано в отношении вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней, однако там же сообщается, что оно может быть реализовано с любым короанвирусом, включая респираторные вирусы человека, свиней, собак, кишечный коронавирус кошек, вирус инфекционного перитонита кошек, кроличий коронавирус и вирус гепатита мышей.

Данный метод способен «перенацелить» коронавирус на любые виды млекопитающих. Вставка может быть произведена из любых ДНК и РНК, включая источники, не являющиеся коронавирусами.

Как рассказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, американские и китайские учёные начали вкладываться в подобные исследования с 2002 года, когда стартовал первый SARS-CoV.

Параллельно они стали развивать инструменты обратной генетики. С их помощью можно, следуя инструкции в виде четырёхбуквенного генетического кода, полностью синтезировать геном вируса, — рассказал эксперт.

При этом специалисты отмечают, что наличие методов «бесшовного» внедрения вставок в геномы коронавирусов и возможность их целенаправленной сборки ещё не являются поводом считать, что SARS-CoV-2 был создан искусственно в лаборатории.