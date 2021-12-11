Израильские учёные выяснили, сколько доз вакцины защищают от «омикрона»

Люди, привитые более пяти месяцев назад вакциной от компании Pfizer, в настоящее время не имеют практически никакой защиты от нового штамма коронавируса «омикрон». Защиту от этого штамма может обеспечить третья, бустерная прививка. При этом уровень защищённости окажется в четыре раза ниже, чем от предыдущего штамма «дельта». К такому выводу пришли исследователи из крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы. Об этом сообщает РИА Новости.

Люди, которые получили вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладают никакой нейтрализующей способностью против «омикрона». Хотя у них есть такая способность против варианта «дельта». И это очень тревожно. Но хорошая новость в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита, — сообщила одна из руководителей центра профессор Гили Регев Йохай.

При этом она подчеркнула, что данная защита всё равно примерно в четыре раза ниже, чем в случае с «дельтой», но само её наличие «внушает оптимизм».

Мы ещё не знаем, уменьшится ли эта защита со временем, мы проверим это позже, и это то, над чем мы сейчас работаем, — отметила она.

В ходе исследования специалисты изучили сыворотку крови вакцинированных сотрудников центра. Участников испытаний разделили на две группы: в одну вошли те, кто получил вакцину Pfizer около полугода назад и имел право на бустерную дозу, во второй оказались те, кто уже получил третий укол. Учёные сравнили способности антител в крови нейтрализовать штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на отчёт американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщило, что большинство заразившихся «омикрон»-штаммом в США были полностью привиты от коронавируса. У многих пациентов заболевание протекало в лёгкой форме, что может объясняться вакцинацией и тем, что некоторые уже переболели COVID-19.