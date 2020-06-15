Израильские учёные разработали метод прослушки с помощью лампочки

Учёные из Университета Бен-Гуриона и Научного института Вейцмана представили новый метод дистанционного прослушивания, который назвали Lamphone. Прослушка осуществляется путём расшифровки вибраций обычной потолочной лампочки, на которую попадают звуковые волны.
Подробности метода
Главное ограничение метода — для прослушки нужно, чтобы лампочка была в поле зрения, то есть защититься от утечки конфиденциальных данных можно просто закрыв окна занавесками. Однако эта технология всё равно является весьма перспективной для спецслужб, учитывая доступность и простоту необходимой техники.
Также плюсом метода является то, что для получения данных не нужно проникать в помещение, чтобы установить и затем извлечь информационный носитель. При испытаниях Lamphone учёные смогли успешно зафиксировать речь президента США Дональда Трампа и одну из песен Beatles с точки наблюдения на мосту, расположенной в 25 метрах от комнаты с лампочкой.
Ранее NEWS.ru писал о признаках, позволяющих определить, что смартфон находится на прослушке.
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