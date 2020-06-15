Израильские учёные разработали метод прослушки с помощью лампочки

https://static.news.ru/photo/45a5127e-af25-11ea-ab6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Университета Бен-Гуриона и Научного института Вейцмана представили новый метод дистанционного прослушивания, который назвали Lamphone. Прослушка осуществляется путём расшифровки вибраций обычной потолочной лампочки, на которую попадают звуковые волны.

Подробности метода приведены на сайте проекта израильских учёных. Прослушка осуществляется с помощью электро-оптического датчика, который фиксирует колебания лампочки через свет от неё, для передачи света используется телескоп. Расшифровать полученные данные можно на обычном ноутбуке.

Главное ограничение метода — для прослушки нужно, чтобы лампочка была в поле зрения, то есть защититься от утечки конфиденциальных данных можно просто закрыв окна занавесками. Однако эта технология всё равно является весьма перспективной для спецслужб, учитывая доступность и простоту необходимой техники.

Также плюсом метода является то, что для получения данных не нужно проникать в помещение, чтобы установить и затем извлечь информационный носитель. При испытаниях Lamphone учёные смогли успешно зафиксировать речь президента США Дональда Трампа и одну из песен Beatles с точки наблюдения на мосту, расположенной в 25 метрах от комнаты с лампочкой.

Ранее NEWS.ru писал о признаках, позволяющих определить, что смартфон находится на прослушке.