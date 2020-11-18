Изоляция из-за коронавируса может сделать людей забывчивыми

https://static.news.ru/photo/c5626718-29b0-11eb-bf7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вынужденная длительная изоляция и тревожные состояния людей из-за пандемии коронавируса могут негативно повлиять на память человека. Такую теорию выдвинули сотрудники Калифорнийского университета в Ирвине.

Впрочем, насколько глубокий и длительный эффект это будет иметь, специалисты пока не знают. Они намерены вплотную заняться исследованием этого вопроса, чтобы подтвердить или опровергнуть саму теорию, а заодно проследить взаимосвязи, пишет МедикФорум со ссылкой на The Daily Mail.

На мысль о подобных последствиях пандемии учёных натолкнуло то, что люди периодически стали жаловаться на повышенную забывчивость или невозможность вспоминать слова, которые они используют в предложениях. Причём количество подобных свидетельств постоянно увеличивается.

Это и подвигло исследователей из Калифорнии провести проверить возможную связь между жёсткими карантинными ограничениями и человеческой памятью. Они полагают, что из-за постоянного пребывания в четырёх стенах, где не так много занятий для развлечения ума, способность человека запоминать те или иные события стирается.

Более того, невозможность выходить наружу или заниматься спортом на свежем воздухе теоретически может ускорить развитие возрастных болезней вроде старческого слабоумия.

Неврологи отмечают, что для формирования и восстановления воспоминаний мозг человека использует определённые якорные события. Это происходит либо при изменении обстановки, либо при каких-то новых впечатлениях.

Например, периодическая смена обстановки в офисе воскрешает воспоминание о том, что ранее уже происходило что-то, что напоминает о необходимости выполнить те или иные задачи. Однако монотонная работа на дому и необходимость выполнения однотипных задач затрудняет способность мозга восстанавливать в памяти события.

Таким образом, накапливание воспоминаний про абсолютно одинаковую жизнь для человека оказывается затруднительным. А это уже негативно влияет на память. Чем меньше происходит изменений в привычной рутине дел, тем хуже откладываются воспоминания и тем беспомощнее память.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники Института иммунологии Ла-Хойи в США установили, как долго может сохраняться иммунитет у переболевших коронавирусом.