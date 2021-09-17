Из-за мутаций COVID лучше передаётся по воздуху, заявили учёные

Учёные из Университета Мэриленда в США выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Согласно новому исследованию, при «альфа»-варианте SARS-CoV-2 количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе увеличивается по сравнению с более ранними штаммами. Работа учёных доступна на портале Clinical Infectious Diseases.

Исследователи изучили 49 случаев заражения разными штаммами коронавируса, включая «альфа»-штамм и более ранние. При этом у всех участников исследования болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.

Одних участников исследования просили три раза повторить алфавит, других — 30 раз прокричать различные спортивные «кричалки» или несколько раз спеть песню «Happy Birthday». Заражённые альфа-штаммом выдыхали при этом примерно в 100 раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был выявлен оригинальный уханьский вариант.

Учёные отметили, что исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путём.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что подъём заболеваемости COVID-19 среди россиян продолжится осенью, так как вирус будет циркулировать среди детей в образовательных учреждениях. Он добавил, что школьники будут приносить вирус в семьи.